مقارنة بين آيفون Duo وهواوي Mate XT 2 Ultimate.. أيهما يقدم تجربة الهاتف القابل للطي الأفضل؟

لا يمثل هاتفا آيفون Duo وهواوي Mate XT 2 Ultimate مجرد جهازين قابلين للطي يتنافسان على الفكرة نفسها، بل يقدمان رؤيتين مختلفتين لمستقبل الهواتف القابلة للطي.

يحول Duo تجربة آيفون التقليدية إلى جهاز أكبر بتصميم كتابي، بينما تذهب هواوي خطوة أبعد بتصميم ثلاثي الطي يفتح على شاشة شبيهة بالكمبيوتر اللوحي بقياس 10.2 بوصة، ما يجعل المقارنة بينهما مهمة للمستخدمين الباحثين عن تجربة تتجاوز مفهوم الهاتف الذكي التقليدي.

مقارنة بين آيفون Duo وهواوي Mate XT 2 Ultimate

1. التصميم والشاشة:





يقدم آيفون Duo تجربة أكثر نضجا للهواتف القابلة للطي، مع إطار من التيتانيوم، وحماية Ceramic Shield، وتصنيف IP68، إلى جانب مفصلة محسنة وتجعيد داخلي أقل وضوحا ودعم للقلم الإلكتروني، أما هواوي Mate XT 2 Ultimate فيتبنى تصميما أكثر جرأة بثلاثة أجزاء، مع مفصلة محسنة وحماية IP58/IP59، ليقدم تجربة مختلفة وأكثر ابتكارا.

يأتي آيفون Duo بشاشة OLED داخلية قياس 7.6 بوصة تدعم 120 هرتز وHDR10 وDolby Vision، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة وطبقة مقاومة للانعكاس، إضافة إلى شاشة خارجية 5.4 بوصة بمعدل 120 هرتز.

في المقابل، يقدم Mate XT 2 Ultimate شاشة LTPO OLED ضخمة بقياس 10.2 بوصة، بدقة 2232 × 3184 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز، إلى جانب شاشة خارجية 6.5 بوصة بمعدل 120 هرتز، ما يمنحه أفضلية واضحة في مساحة العرض.

مقارنة بين آيفون Duo وهواوي Mate XT 2 Ultimate

2. المواصفات:



يتفوق iPhone Duo على مستوى الأداء بفضل معالج A20 Pro المصنع بتقنية 2 نانومتر، إلى جانب 12 جيجابايت من الذاكرة وخيارات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت، ما يعزز قدراته في الألعاب وتحرير المحتوى وتعدد المهام، مع استفادته من التكامل بين العتاد ونظام iOS 27.

في المقابل، يعتمد Mate XT 2 Ultimate على معالج Kirin 9050 Pro وذاكرة 16 جيجابايت، وهي سعة مناسبة لتشغيل عدة تطبيقات على شاشته الكبيرة. ورغم تفوق هواوي في سعة الذاكرة، تبدو آبل صاحبة الأفضلية في الأداء الخام، بينما تراهن هواوي على الابتكار وتعدد المهام.

3. البطارية والشحن:



يتميز هاتف هواوي Mate XT 2 Ultimate ببطارية سيليكون-كربون بسعة 5600 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 66 واط واللاسلكي بقدرة 50 واط، إضافة إلى الشحن العكسي، ما يجعله خيارا قويا للاستخدام المكثف وتعدد المهام، خصوصا مع شاشته الكبيرة.

في المقابل، يعتمد iPhone Duo على شحن سلكي سريع وشحن لاسلكي MagSafe/Qi2 بقدرة 25 واط، مع تركيز آبل على كفاءة استهلاك الطاقة والتكامل بين العتاد والبرمجيات.

3. الكاميرات:

يقدم iPhone Duo نظام كاميرات خلفية مزدوجًا بدقة 48 ميجابكسل، مع تركيز واضح على تصوير الفيديو، إذ يدعم تسجيل 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية، إلى جانب Dolby Vision وProRes والفيديو المكاني، ما يجعله خيارًا مناسبًا لصناع المحتوى. أما Mate XT 2 Ultimate فيقدم منظومة أكثر تنوعا تضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة متغيرة، وعدسة بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 40 ميجابكسل.

وعلى مستوى التصوير الأمامي، يعتمد iPhone Duo على كاميرا داخلية مخفية أسفل الشاشة وأخرى خارجية بدقة 12 ميجابكسل، بينما تستخدم هواوي كاميرات سيلفي بدقة 8 ميجابكسل تدعم تسجيل 4K.

4. السعر:

يبدأ سعر iPhone Duo من 1999 دولارا لإصدار 256 جيجابايت، بينما ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ مع خيارات التخزين الأعلي، أما Mate XT 2 Ultimate فيبلغ سعره نحو 2900 دولار، مع اختلاف أسعار الإطلاق بشكل ملحوظ من سوق إلى آخر وبحسب التجهيزات.



الخلاصة: يقدم iPhone Duo قيمة أكثر أمانا لأن نقاط قوته تفيد معظم المستخدمين، أما هواوي فتقدم عتادا أكثر تميزا، لكن السعر الإضافي لا يصبح منطقيا إلا إذا كان التصميم ثلاثي الطي والشاشة بحجم الجهاز اللوحي عاملين أساسيين في قرار الشراء.