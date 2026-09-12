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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيفون آبل القابل للطي بسعر 1999 دولارا.. لمن صمم هذا الهاتف؟

آيفون Duo القابل للطي
آيفون Duo القابل للطي
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة آبل هاتفها الجديد القابل للطي آيفون Duo، بمواصفات لافتة وسعر مرتفع يبدأ من 1999 دولارا في السوق الأمريكية، إلا أن بعض الحاضرين في فعالية الإطلاق التي أقيمت بولاية كاليفورنيا، تساءلوا عن مدى قدرة الهاتف على جذب المستخدمين خارج شريحة عشاق التكنولوجيا الأثرياء.

وخلال الحدث، استعرض مسؤولو آبل هاتف آيفون Duo، وهو يشغل مجموعة من التطبيقات، من بينها Zoom وSlack وNetflix، على شاشته الكبيرة القابلة للطي، في محاولة لإبراز قدرته على الجمع بين العمل وصناعة المحتوى والترفيه في جهاز واحد.

وسلط الرئيس التنفيذي الجديد لـ آبل، جون تيرنوس، الضوء على الشاشة الأكبر التي قال إنها توفر تجربة طبيعية وسلسة تشبه استخدام جهاز آيباد، مؤكدا أن هذا الحجم الإضافي يمكن أن يفتح المجال أمام آيفون Duo ليكون بمثابة مركز شخصي للذكاء الاصطناعي للمستخدم.

وقالت كارولينا ميلانيسي، المحللة لدى شركة Creative Strategies، إن آبل عادة لا تحدد بشكل مباشر الفئة التي تستهدفها بمنتجاتها، لكنها في حالة آيفون Duo تحديدا لم توضح هوية المشتري المستهدف بشكل كاف.

آيفون Duo

هل يصبح آيفون Duo هاتفا للأثرياء فقط؟
 

يرى محللون أن قوة علامة آبل التجارية كافية لضمان مبيعات قوية للهاتف في بدايته، لكنهم يحذرون من أن حالة الحماس الأولى قد لا تستمر طويلا.

وبحسب هؤلاء المحللين، فإن السعر المرتفع وعدم وضوح الفئة المستهدفة قد يحصران آيفون Duo في سوق ضيقة من المستخدمين الأثرياء والمبادرين إلى اقتناء أحدث التقنيات، وهو نمط عانت منه الهواتف القابلة للطي منذ ظهورها.

ووفقا لشركة أبحاث السوق IDC، من المتوقع أن تمثل الهواتف القابلة للطي أقل من 3% من سوق الهواتف الذكية عالميا خلال عام 2026، ولا تتوقع الشركة تغيرا كبيرا في هذه النسبة خلال 2027، حتى بعد دخول آبل إلى المنافسة.

وقال نيل شاه، نائب رئيس شركة Counterpoint Research، إن آبل لم تكن واضحة بالشكل الكافي في تحديد موقع الهاتف في السوق، موضحا أن الشركة لم تحدد بوضوح ما إذا كان الجهاز موجها للعمل أو الترفيه، رغم أن جوهر تجربة آيفون يتمثل، بحسب رأيه، في كونه جهازا متعدد الاستخدامات.

لمن صمم الهاتف؟
 

من خلال اعتمادها استراتيجية تسويقية واسعة، لم تحدد آبل بوضوح الفئة التي تتوقع أن تدفع مقابل الهاتف، خاصة أن سعر آيفون Duo قد يصل إلى 3199 دولارا في الولايات المتحدة عند اختيار أعلى سعة تخزين.

ويشير محللون إلى أن آبل سبق أن قدمت أمثلة واضحة على تحديد موقع منتجاتها الجديدة.

فعندما أطلق المؤسس المشارك لآبل ستيف جوبز جهاز آيباد عام 2010، قدمه باعتباره فئة جديدة من أجهزة الحوسبة، تركز على استهلاك المحتوى والوسائط والترفيه بصورة أكثر تطورا.

وبحلول عام 2015، قدم الرئيس التنفيذي آنذاك تيم كوك سلسلة iPad Pro باعتبارها أداة موجهة بصورة أكبر إلى المحترفين والمبدعين.

أما Apple Watch، التي ركزت آبل في بدايتها على تقديمها كمنتج للموضة، فقد تطورت بمرور الوقت لتصبح جهازا أساسيا للصحة واللياقة البدنية.

رغم هذه المخاوف، يتوقع نيل شاه من Counterpoint Research أن تتمكن آبل من بيع نحو 6 ملايين وحدة من آيفون Duo بحلول نهاية العام، مدفوعة بوجود طلب مكبوت لدى مستخدمي آيفون الحاليين الراغبين في الانتقال إلى هاتف قابل للطي.

وأشار شاه إلى أن هذه المبيعات وحدها قد تمنح آبل نحو ربع حصة سوق الهواتف القابلة للطي عالميا.

وتتصدر سامسونج حاليا سوق الهواتف القابلة للطي، بعدما بدأت بيع أجهزتها في عام 2019، بينما تتوفر خيارات منافسة أيضا من شركات مثل جوجل التابعة لشركة ألفابت وهواوي الصينية.

آيفون Duo القابل للطي iPhone Duo آبل

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