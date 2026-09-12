تأجيل محاكمة 117 متهمًا في «قضية الخلية الإعلامية» لـ22 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 117 متهمًا في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية، المعروفة بـ«قضية الخلية الإعلامية»، لجلسة 22 نوفمبر لسماع الشهود.

تولي قيادة في جماعة إرهابية

ووجهت لبعض المتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت لبعض المتهمين تهمًا بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحازوا ونقلوا أموالًا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.