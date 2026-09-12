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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت دون تغيير..سعر الذهب بعد ساعات من التداول الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية وذلك اليوم السبت 12-9-2026.

سعر الذهب اليوم

وصل متوسط سعر الذهب في مصر خلال تداولات الصاغة المصرية لدرجات مستقرة دون تغيير.

سعر الذهب في مصر

متوسط سعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6285 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7182 جنيها للشراء و 7125 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6584 جنيها للشراء و 6532 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6285 جنيها للشراء و 6235 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5387 جنيها للشراء و5344 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4349 دولار للشراء و4348 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.28 ألف جنيه للشراء و 49.88 ألف جنيه للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

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