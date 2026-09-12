ثابت دون تغيير..سعر الذهب بعد ساعات من التداول الآن

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية وذلك اليوم السبت 12-9-2026.

سعر الذهب اليوم

وصل متوسط سعر الذهب في مصر خلال تداولات الصاغة المصرية لدرجات مستقرة دون تغيير.

متوسط سعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6285 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7182 جنيها للشراء و 7125 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6584 جنيها للشراء و 6532 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6285 جنيها للشراء و 6235 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5387 جنيها للشراء و5344 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4349 دولار للشراء و4348 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.28 ألف جنيه للشراء و 49.88 ألف جنيه للبيع.