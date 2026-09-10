سعر الذهب اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية عند مستوياتها الحالية خلال تعاملات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، وسط حالة من التذبذب في حركة المعدن النفيس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6310 جنيهات، دون احتساب المصنعية.

ويختلف سعر المصنعية من محل إلى آخر، وتتراوح في المتوسط بين 3% و8% من سعر الجرام، وفقًا لنوع المشغولات وتصميمها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

يأتي تحرك أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وحركة أسعار المعدن الأصفر، في ظل استمرار حالة عدم الوضوح بشأن الاتجاه اللحظي للسوق.

وسجلت أسعار الذهب اليوم المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5409 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6310 جنيهات، دون احتساب المصنعية، بينما تتراوح قيمة المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ما يجعل تحركاته محل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في المعدن النفيس.

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى بين الأعيرة المتداولة في السوق المصرية، إلى نحو 7211 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 50480 جنيهًا، مع اختلاف السعر النهائي وفقًا لحركة أسعار الذهب في السوق وتغيرات التداول.

سعر الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر أوقية الذهب نحو 4398 دولارًا، وسط استمرار متابعة الأسواق للتحركات المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي والسياسة المالية والنقدية.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد تراجعت أمس الأربعاء، بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إعادة شراء ما قيمته 6 مليارات دولار من أدوات الدين طويلة الأجل.

وتظل حركة الذهب في السوق المحلية مرتبطة بتطورات السعر العالمي إلى جانب عوامل العرض والطلب وحركة سعر صرف الدولار، وهو ما قد ينعكس على مستويات الأسعار خلال التعاملات المقبلة.