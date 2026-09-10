ثروت الخرباوي: الإخوان تستعين بشركات ماليزية وإندونيسية لإنشاء كتائب إلكترونية لنشر الشائعات ضد مصر

قال الدكتور ثروت الخرباوي المحامي وعضو مجلس الشيوخ والخبير في حركات الإسلام السياسي، إن معظم الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان مستأجرة، بمعنى أن هناك شركات متخصصة في ماليزيا وأندونيسيا، وهذه الشركات متخصصة لعمل صفحات في كل وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف الخرباوي خلال حواره لـ«صدى البلد»: أي شخص من الممكن أن يتصل ويتواصل مع هذه الشركات من 3 إلى 9 شركات ويقول لهم أنه سيتعاقد معهم ويمنحهم مبلغ بمقدار معين لعمل صفحات بأسماء مسلمين وأحيانا بأسماء مسيحيين، وسيعطي هذه الشركات المحتويات وتقوم الشركات بنشرها عن طريق الكتائب الإلكترونية والتي سيقوموا بتأسيسها ويتم منح هذه الشركات مبلغ شهري بمقدار معين يتم الاتفاق عليه، ولذلك يتم نشر الشائعات ضد مصر بهاتين الطريقتين بطريقة الكتائب الإلكترونية المملوكة لأفراد جماعة الإخوان وعن طريق الشركات التي تحترف هذا الأمر الموجودة في ماليزيا و أندونيسيا، وهذا الأمر يتم ليلا ونهار من جماعة الإخوان.

وتابع المحامي و عضو مجلس الشيوخ و الخبير في حركات الإسلام السياسي: وهناك فريق التقاط الفكرة وصناعة الشائعة وصناعة الأكذوبة، حيث تقوم جماعة الإخوان بوضع مجموعة محترفة بعضها درس علم نفس، وبعض درس في علوم الاجتماع، وبعضهم حصلوا على دورات كثيرة من جهات وشركات أجنبية ، بل وبعضهم اعترف بذلك.

وتابع: وهناك شاب يدعي عبد الله الشريف ولديه فيديو منتشر على مستوى العالم يتحدث عن أنه تم دعوته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وأنه ألقى كلمة وبعد أن ألقى كلمة حضرت إليه سيدة وأعطت له “مظروف مالي”، وقالت له هذا هو مقابل اشتراكك في هذه الندوة، ثم قالت ولكن ينبغي أن تخضع لتدريب وقال هذا الشاب أنه خضع معها لتدريبات كثيرة في المونتاج والتصوير والأداء، ثم اتضح لي أنها يهودية ، إلا أن المذيع الإخواني تدارك هذا الشاب وقال يهودية ولكن ليست صهيونية، ثم أسرع الشاب وقال يهودية وليست صهيونية.