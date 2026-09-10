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"غطوا البلاعات وثبتوا المراوح وامنعوا الموتوسيكلات"|أبرز تعليمات السلامة الصادرة للمدارس قبل الدراسة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"غطوا البلاعات وثبتوا المراوح وامنعوا الموتوسيكلات"|أبرز تعليمات السلامة الصادرة للمدارس قبل الدراسة

الدراسة في المدارس
الدراسة في المدارس
ياسمين بدوي

تنطلق الدراسة رسميا بعد 48 ساعة في المدارس الحكومية والخاصة لبدء العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 ، حيث تبدأ الدراسة السبت في المدارس التي لا تطبق اجازة السبت والاحد في باقي المدارس .

وفي هذا الاطار ، ينشر موقع صدى البلد أبرز التعليمات الصادرة للمدارس استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد:

  •  التأكد من توافر الكتب الدراسية ووصولها للطلاب في الوقت المناسب.
  •  سد أي عجز في المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي.
  •  تحقيق الانضباط الكامل وانتظام اليوم الدراسي.
  •  تكثيف الإشراف، خاصة خلال فترات دخول وخروج الطلاب.
  •  الحفاظ على سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
  •  عدم تحميل أولياء الأمور أي أعباء أو تكاليف مادية غير قانونية.
  • التأكد من سلامة وتثبيت أبواب المدرسة الحديديةو سلامة المراوح الكهربائية وتثبيتها جيدا
  • التأكد من سلامة الأسوار الخاصة بمبنى المدرسة والحواجز الحديدية ودرجات السلالم بالمدرسة
  • التأكيد من وجود السجلات بالمدرسة ( الامن - دفتر الزيارات - الموجهين الفنيين ..) على أن تكون بحالة جيدة
  • ضرورة تواجد مسئول أمن البوابة طوال فترة اليوم الدراسي وبرفقته دفتر أمن المدرسة
  • عدم تواجد السيارات والدراجات النارية داخل المدرسة لضمان سلامة المنشآة والعاملين بها
  •  تفعيل تسجيل الغياب اليومي الالكتروني وتطابقه مع دفاتر 5 سلوك الورقي وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية
  • التأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة
  • التأكد من سلامة أغطية الصرف الصحي الموجودة بالمدرسة واخطار هيئة الأبنية التعليمية في حالة عدم سلامتها
  • التنسيق مع السادة رؤساء الاحياء في حالة وجود اكشاك كهربائية أو أغطية صرف صحي في المحيط الخارجي للمدرسة تمثل خطرا على حياة الطلاب
  • التواصل مع رؤساء الاحياء لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو محيط المدرسة والمنشآة التعليمية من المصارف والأسواق وتجمعات القمامة والباعة الجائلين والاشغالات وذلك حفاظا على سلامة الطلاب

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا نية لـ تأجيل الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التزام جميع المدارس بالخريطة الزمنية الرسمية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2027.

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة هو السبت 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت، وهي محافظات  "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية”، بالإضافة إلى عدد قليل من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة، بينما تبدأ الدراسة الأحد 13 سبتمبر في باقي المدارس.

بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2027، مؤكدة ما يلي:

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبجميع النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.
 

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