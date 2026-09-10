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موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الأهلي والمقاولون العرب، التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تسجيل هدفين من ركلتي جزاء، حيث تقدم المقاولون العرب في الدقيقة 39 عن طريق إسلام جابر، بعدما نجح في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف التقدم.

ونجح الأهلي في العودة إلى المباراة مع بداية الشوط الثاني، بعدما حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 57، سددها أحمد سيد زيزو بنجاح، ليمنح فريقه هدف التعادل.

وبهذا التعادل، فقد الأهلي أول نقطتين له في مشواره ببطولة الدوري، بعدما استهل المسابقة بتحقيق الفوز على إنبي وزد وسموحة، تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة يوم 15 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي مواجهة أبو قير للأسمدة كآخر مباراة للأهلي قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، والمقرر أن تمتد من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

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