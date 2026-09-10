خروج جرار وعربتين ومعدات ثقيلة لإعادة الحركة.. القصة الكاملة لحادث تصادم قطاري بضائع بالعياط

شهدت قرية البليدة مدينة العياط بمحافظة الجيزة، منذ قليل، وقوع حادث تصادم بين قطاري بضائع بحوش محطة البليدة مركز العياط بمحافظة الجيزة وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة سائق قطار ومساعده وسقوط جرار وعربتين من أحد القطارين عن السكة .

تفاصيل الحادث

وكانت الأجهزة المختصة قد تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب جرار قطار أثناء سيره على خط السكة الحديد الرابط بين منطقتي البليدة والعياط، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية بالواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث جارٍ التعامل مع آثار الانقلاب واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتزامن مع الدفع بالمعدات الثقيلة لرفع الجرار وإعادة تسيير حركة القطارات بالخط.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمالها بموقع الحادث، مع إجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وبيان ما أسفر عنه الحادث من خسائر أو إصابات.

وجارٍ استكمال أعمال التعامل مع الحادث ورفع آثاره، تمهيدًا لإعادة حركة السير على خط السكة الحديد إلى طبيعتها، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أول تعليق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا اشارت فيه الي وقوع حادث تصادم بين قطاري بضائع بحوش محطة البليدة مركز العياط بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن اصابة سائق قطار ومساعده وسقوط جرار وعربتين من أحد القطارين عن السكة .

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك باقي العربات والدفع بفرق الطوارئ والأوناش الي موقع الحادث لرفع آثار الواقعة وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط القاهرة/السد العالي والعكس.

واعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسادة الركاب عن التأخيرات التي تطرأ على حركة بعض القطارات نتيجة انشغال الخطين، وتؤكد بذل أقصى الجهود لاستعادة انتظام حركة التشغيل وفقاً لمعدلاتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن.