رئيس اتحاد التمويل العقاري يطالب بإنشاء جهة رقابية لحماية حقوق المواطنين

طالب محمد الكحكي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، بإنشاء جهة رقابية مستقلة تختص بتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء، بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف المنظومة.

وأوضح “الكحكي” خلال برنامج مساء dmc، أن الجهة المقترحة يجب أن تعمل على وضع معايير ثابتة للعقود العقارية، سواء من خلال عقد موحد أو إلزام العقود ببنود أساسية لا يجوز مخالفتها، خاصة أن بعض العقود قد تكون في صورة عقود إذعان تضمن حقوق المطور بشكل أكبر من العميل.

وأشار إلى أن وجود جهة رقابية يمكن أن يساهم في الفصل بين الأطراف عند حدوث خلافات، خاصة في الحالات التي يتعرض فيها المطور لظروف استثنائية تؤثر على تنفيذ المشروع أو التكلفة، بما يحقق التوازن بين حقوق المطور والتزامات العميل.

وأكد أن الهدف من وجود جهة رقابية هو تنظيم السوق وضمان حقوق جميع المتعاملين، وليس الانحياز إلى طرف على حساب الآخر.

وأشار الكحكي إلى أن منظومة التمويل العقاري تحتاج إلى تكامل بين الجهات المختلفة، مؤكدًا أهمية استمرار النقاش للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.