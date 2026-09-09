تامر أمين يشرح نظام الإيجار المنتهي بالتملك: الإيجار يتحول إلى أقساط

تحدث الإعلامي تامر أمين، خلال برنامج «آخر النهار»، عن طرح وزارة الإسكان لبعض الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موضحًا طريقة عمل النظام في ظل ارتفاع أسعار الشقق.

وأوضح تامر أمين أن المواطن يتقدم للحصول على الوحدة، وفي حال رسوها عليه يبدأ في دفع قيمة الإيجار.

وأشار إلى أن المبالغ التي يدفعها المواطن كإيجار تُعامل في هذا النظام كأنها أقساط، ويستمر في سدادها حتى الانتهاء من قيمة الوحدة.

وقال: «الإيجار اللي أنت بتدفعه ده كأنه قسط، ولما تخلص الأقساط مبروك عليك الشقة، تملكتها».

وأكد أن المواطن يكون في البداية مستأجرًا للوحدة، إلى أن ينتهي من سداد الأقساط، وبعدها تصبح الشقة مملوكة له.