رئيس وزراء النرويج: مسيرة كادت تصيب طائرة زيلنسكي في رحلته إلى أوسلو

صرح رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، اليوم الأربعاء، بأن الطائرة التي كانت تقل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رحلته إلى أوسلو لحضور جنازة الملك هارالد الخامس، كادت تصطدم بمسيرة أثناء إقلاعها من مولدوفا.

وأضاف ستوره ، في تصريحات لهيئة الإذاعة النرويجية (NRK) ، : "هذا هو الواقع الذي يواجهه".

ووصل زيلينسكي إلى أوسلو قادماً من مولدوفا مساء الثلاثاء، واستقبله رئيس وزراء النرويج في مكتبه صباح الأربعاء.

وقال ستوره "سألته كيف كانت ليلته، فأجاب بأنها لم تكن جيدة، لأنه قضى وقته في تلقي معلومات عبر الهاتف حول مواقع سقوط الصواريخ"، مضيفاً أن الوضع في أوكرانيا "درامي للغاية"، وأن الأمر يترك أثراً عميقاً في النفس.

وعقد زيلينسكي اجتماعاً مع ستوره، ووزير المالية ينس شتولتنبرج، ووزير الخارجية إسبن بارث إيدي، وذلك فور وصوله يوم الثلاثاء.