مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بالقليوبية تكشف تفاصيل حديثها مع وزير التعليم: «اتكلمنا في كل حاجة»

قالت صالحة أبو الفصل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بمحافظة القليوبية، إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص خلال زيارته للمدرسة على الاستماع إليها ومناقشة مختلف التفاصيل الخاصة بالعملية التعليمية، مؤكدة أنه كان متواضعًا للغاية وتحدث معها في جميع الملفات المتعلقة بالمدرسة.

الحديث مع الوزير

وأضافت صالحة أبو الفصل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن الحديث مع الوزير تناول وضع المدرسة، وموعد انتهاء أعمال الصيانة، وأعداد الطلاب وكثافة الفصول، بالإضافة إلى الكتب المدرسية التي وصلت إلى المدرسة والتي لم تصل بعد.

وأوضحت أن النقاش تطرق كذلك إلى طبيعة العمل داخل الإدارة التعليمية، وما يتم صرفه من مبالغ مالية، وكيفية تدبير احتياجات المدرسة، مشيرة إلى أن المدرسة ليست جهة الصرف، وإنما تتولى تقديم الأوراق والمستندات الخاصة باحتياجاتها إلى الإدارة التعليمية.

تدبير بعض الاحتياجات

وتابعت مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بالقليوبية أن الإدارة التعليمية تقوم بالصرف وفقًا للأولويات وبحسب المبالغ التي تصل إليها، موضحة أن المدرسة قد تضطر في بعض الأحيان إلى تدبير بعض الاحتياجات من أموالها الخاصة لحين وصول المخصصات المالية.

وحول إمكانية استرداد الأموال التي يتم إنفاقها من الموارد الشخصية، أوضحت أن الأمر يخضع للإجراءات الإدارية المتبعة، حيث يتم تقديم المستندات الخاصة بما تم صرفه إلى الإدارة التعليمية، وعند وصول المبالغ المالية يتم التعامل معها والصرف وفقًا للأولويات.

طبيعة العمل الإداري داخل منظومة التعليم

وأكدت أن ما يحدث يمثل جزءًا من طبيعة العمل الإداري داخل منظومة التعليم، مشيرة إلى أن المدرسة تقوم بتدبير احتياجاتها ثم تستكمل الإجراءات المالية والإدارية من خلال الإدارة التعليمية.