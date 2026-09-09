قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
روبيو: إيران ستدفع ثمن مهاجمة سفننا وسنواصل خنقها اقتصادياً
مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بالقليوبية تكشف تفاصيل حديثها مع وزير التعليم: «اتكلمنا في كل حاجة»
الأبلة صالحة: «أنا بشتغل علشان المدرسة.. مش علشان وزير ولا محافظ»
مديرة مدرسة القليوبية: وزير التعليم قالي إنه مصدق كلامي.. ومزعلتش من كلام المحافظ
أحدهم مجردًا من ملابسه العلوية.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقليوبية
الاتحاد الأرجنتيني يخطط لتكريم ميسي بعد اعتزاله اللعب الدولي
«لي الحياة هي المسيح».. البابا تواضروس يوضح 5 خطوات للحياة بالوصية في عيد النيروز
انتكاسة جديدة.. نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد عملية الظهر |خاص
عموتة يرد على انتقادات أداء الأهلي: ارجعوا للإحصائيات إحنا متفوقين فى كل حاجة
حضور قوي لـ القابضة للمطارات بمعرض العلمين .. لقاءات مع وفود عربية ودولية
متعب يحذر عموتة بعد التعادل: اللي بيحصل غلط.. مفيش ابتكار ولا حلول في الملعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بالقليوبية تكشف تفاصيل حديثها مع وزير التعليم: «اتكلمنا في كل حاجة»

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
محمد البدوي

قالت  صالحة أبو الفصل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بمحافظة القليوبية، إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص خلال زيارته للمدرسة على الاستماع إليها ومناقشة مختلف التفاصيل الخاصة بالعملية التعليمية، مؤكدة أنه كان متواضعًا للغاية وتحدث معها في جميع الملفات المتعلقة بالمدرسة.

الحديث مع الوزير

وأضافت صالحة أبو الفصل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن الحديث مع الوزير تناول وضع المدرسة، وموعد انتهاء أعمال الصيانة، وأعداد الطلاب وكثافة الفصول، بالإضافة إلى الكتب المدرسية التي وصلت إلى المدرسة والتي لم تصل بعد.

وأوضحت أن النقاش تطرق كذلك إلى طبيعة العمل داخل الإدارة التعليمية، وما يتم صرفه من مبالغ مالية، وكيفية تدبير احتياجات المدرسة، مشيرة إلى أن المدرسة ليست جهة الصرف، وإنما تتولى تقديم الأوراق والمستندات الخاصة باحتياجاتها إلى الإدارة التعليمية.

تدبير بعض الاحتياجات

وتابعت مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بالقليوبية أن الإدارة التعليمية تقوم بالصرف وفقًا للأولويات وبحسب المبالغ التي تصل إليها، موضحة أن المدرسة قد تضطر في بعض الأحيان إلى تدبير بعض الاحتياجات من أموالها الخاصة لحين وصول المخصصات المالية.

وحول إمكانية استرداد الأموال التي يتم إنفاقها من الموارد الشخصية، أوضحت أن الأمر يخضع للإجراءات الإدارية المتبعة، حيث يتم تقديم المستندات الخاصة بما تم صرفه إلى الإدارة التعليمية، وعند وصول المبالغ المالية يتم التعامل معها والصرف وفقًا للأولويات.

طبيعة العمل الإداري داخل منظومة التعليم

وأكدت أن ما يحدث يمثل جزءًا من طبيعة العمل الإداري داخل منظومة التعليم، مشيرة إلى أن المدرسة تقوم بتدبير احتياجاتها ثم تستكمل الإجراءات المالية والإدارية من خلال الإدارة التعليمية.

التعليم التربية والتعليم وزير التربية والتعليم القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

افشة

كان بيلعب على الواقف.. ماذا قال محمد صلاح عن إمام عاشور؟

وزير التعليم

"المعلم خط أحمر".. وزير التعليم: "نادر وصالحة" نموذجان متميزان من مديري المدارس

هشام نصر

هاني حتحوت يكشف كواليس تفكير هشام نصر في الاستقالة بعد هجوم جماهير الزمالك

السلع

40 ألف منفذ تتحول إلى «هايبر ماركت».. تفاصيل منظومة «كاري أون» الجديدة

ترشيحاتنا

الاهلي والزمالك

بيضحكوا على الجماهير.. خالد طلعت يشن هجومًا على المتعصبين للأهلي والزمالك

مصطفى مدبولي وجوهر نبيل

وزيرا الرياضة والتعليم العالي يشهدان افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات

الاهلي

إعلامي: التعادل جه في وقته.. وأزمة الأهلي واضحة في توظيف اللاعبين

بالصور

للانش بوكس..طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش
طريقة بسكوت الشوفان سهل ومقرمش

إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية.. سيارات ذاتية القيادة تتحدى حدود الذكاء الاصطناعي

إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية
إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية
إيمولا تدخل عصر السباقات الذكية

ريحي نفسك من عملها كل يوم .. طريقة مبتكرة لعمل ساندويتشات اللانشون| هتقعد بالأسبوع

ساندويتشات
ساندويتشات
ساندويتشات

أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
أحدث الأسلحة والطائرات الأمريكية في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

فيديو

شاهيناز

شاهيناز تطرح أحدث أغانيها" إيه الجمال ده.. فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتصدّر الترند بعد ساعات من طرح أغنية سيبو سيبو.. فيديو

جزء من الفيديو

سيدة تستغيث داخل وحدة صحية بالإسكندرية ومديرة المكان: «ممنوع التصوير»

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد