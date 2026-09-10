الأنبا ميخائيل يترأس عشية عيد الأنبا برسوم العريان ويطيب رفاته .. صور

ترأس، مساء اليوم، صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان، صلوات عشية عيد نياحة القديس الأنبا برسوم (شفيع الدير والإيبارشية)، وذلك بديره العامر بالمعصرة.

أُقيمت الصلوات بحضور ومشاركة مجمع كهنة الإيبارشية، ومكرسات دير الأنبا برسوم، وخورس الشمامسة، إلى جانب حشود من شعب الإيبارشية والزوار.

وشهدت الاحتفالية صلوات العشية، تلاها طقس تطييب الرفات المقدس، يعقب ذلك دورة «الزفة» الروحية التي طافت أرجاء الدير ومحيطه وسط تهليل ودقات أجراس الكنيسة وفرحة غامرة سادت الحضور.