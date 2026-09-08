احتفالية النيروز تجمع أبناء الكنيسة القبطية من مختلف مدن قبرص

نظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قبرص، احتفالًا كبيرًا بعيد رأس السنة القبطية (عيد النيروز)، للعام الثالث على التوالي، وذلك بدير رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة أجيا فارفارا، بحضور الراهب القمص إيرينيئوس البرموسي، النائب البابوي لكنيستنا في دولة قبرص، والآباء الكهنة الذين يخدمون في قبرص، ومشاركة كبيرة من شعب الكنيسة من مختلف مدن قبرص.

قدمت كل كنيسة فقرات متنوعة شارك فيها الأطفال والشباب من أبنائها وبناتها، شملت ألحان خورس الشمامسة وترانيم فرق الكورال، وعرضين مسرحيين عن البابا أثناسيوس الرسولي والبابا ديوسقورس. كما شهد الاحتفال تكريم الخريجين والمتفوقين، وسط فرحة أسرهم واعتزاز الكنيسة بهم.

جاءت هذه الأمسية ثمرة أسابيع من الإعداد والعمل المشترك بين الآباء والخدام والشباب والأطفال. واختُتمت بالصلاة وتوزيع الجوائز، في لقاء جمع كنائسنا كأسرة واحدة، تفرح بأولادها وتستقبل عامًا قبطيًا جديدًا بالمحبة والخدمة.