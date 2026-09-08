قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يستعد لمواجهة مصطفى محمد فى الدوري التركي
الرئيس السيسي يشدد على أهمية خفض التوتر في المنطقة خلال لقائه رئيس قبرص
في عيد الفلاح الـ 74.. الزراعة تكشف عن جهود الدولة في دعم المزارعين لتعزيز الأمن الغذائي
ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟
بحثا الارتقاء بالتعاون المشترك..الرئيس السيسي يستقبل نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس
هل يشترط التدبر عند ترديد الأذكار وحكم التسبيح دون تحريك الفم ؟.. أمين الفتوى يرد
مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بمطار سان دييجو الأمريكي
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون البنّاء القائم مع قبرص
فحص طبي أخير .. موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يفوق التوقعات
أسعار الأسماك اليوم.. مفاجأة في سعر البلطي.. والجمبري يقترب من حاجز الـ 620 جنيهًا
الصحة: إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة في 207 منشآت بـ 18 محافظة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احتفالية النيروز تجمع أبناء الكنيسة القبطية من مختلف مدن قبرص

احتفالات النيروز في قبرص
احتفالات النيروز في قبرص
ميرنا رزق

نظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قبرص، احتفالًا كبيرًا بعيد رأس السنة القبطية (عيد النيروز)، للعام الثالث على التوالي، وذلك بدير رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة أجيا فارفارا، بحضور الراهب القمص إيرينيئوس البرموسي، النائب البابوي لكنيستنا في دولة قبرص، والآباء الكهنة الذين يخدمون في قبرص، ومشاركة كبيرة من شعب الكنيسة من مختلف مدن قبرص.

قدمت كل كنيسة فقرات متنوعة شارك فيها الأطفال والشباب من أبنائها وبناتها، شملت ألحان خورس الشمامسة وترانيم فرق الكورال، وعرضين مسرحيين عن البابا أثناسيوس الرسولي والبابا ديوسقورس. كما شهد الاحتفال تكريم الخريجين والمتفوقين، وسط فرحة أسرهم واعتزاز الكنيسة بهم.

جاءت هذه الأمسية ثمرة أسابيع من الإعداد والعمل المشترك بين الآباء والخدام والشباب والأطفال. واختُتمت بالصلاة وتوزيع الجوائز، في لقاء جمع كنائسنا كأسرة واحدة، تفرح بأولادها وتستقبل عامًا قبطيًا جديدًا بالمحبة والخدمة.

الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عيد النيروز الكهنة البابا أثناسيوس الرسولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

أدعية نبوية لنوم هادئ

علاج الأرق وقلة النوم من السنة النبوية.. أدعية نبوية لنوم هادئ وسكينة قلبية

ترشيحاتنا

الاتحاد فاز على النصر فى الجولة الماضية

اليوم في الجولة السادسة.. القادسية يصطدم بالأهلي والاتحاد يخشى مفاجأة الفيحاء بجولة جديدة من صراع القمة بالدوري السعودي

صورة أرشيفية

ورشة مجانية بمتحف ومركز إبداع نجيب محفوظ حول الفنون والذكاء الاصطناعي

غلاف الكتاب

رحلة إلى العالم الآخر منذ أربعة آلاف عام.. "متون التوابيت" ضمن إصدارات القومي للترجمة

بالصور

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح
اللانش بوكس المثالي.. أطعمة ممنوعة وأخرى يفضل وضعها لطفلك.. استشاري توضح

داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور لها

داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها
داليا مصطفى تثير الجدل في آخر ظهور لها

أول أسبوع مدرسة.. استشاري أطفال يحذر من أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد

ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر
ول أسبوع مدرسة.. أخطاء تقع فيها الأمهات دون قصد.. استشاري أطفال يحذر

احذر هاتفك.. يرصد مخالفاتك لو بتستخدم المحمول أثناء القيادة

تشتت السائقين
تشتت السائقين
تشتت السائقين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد