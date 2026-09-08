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الهباش لصدى البلد: أكبر تحدي يواجه الشعب الفلسطيني هو الاحتلال.. وأكثر من 2700 أسرة فنيت تماما
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الهباش لصدى البلد: موقف الرئيس السيسي أكبر من أن تحوزه الكلمات.. وغزة تعاني كل يوم ولا تزال حرب الإبادة مستمرة

الدكتور محمود صدقي الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني
الدكتور محمود صدقي الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني
إيمان طلعت

قال الدكتور محمود صدقي الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه فلسطين أكبر من أن تحوزه الكلمات، مؤكدًا أن موقف مصر والرئيس السيسي كان له دور بارز جدًا في تثبيت الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحماية القطاع من مؤامرة التهجير التي حاولت إسرائيل تنفيذها.

وأضاف الهباش في تصريح خاص لصدى البلد، أن لمصر وللرئيس السيسي دورًا كبيرًا في جهود وقف العدوان، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي ومصر لا يزالان يبذلان الجهد الأكبر والأبرز في محاولة رأب الصدع الفلسطيني وحماية الوحدة الوطنية الفلسطينية والتصدي لمؤامرات الاحتلال الإسرائيلي.

غزة تعاني كل يوم ولا تزال حرب الإبادة مستمرة

وحول الوضع في غزة، قال الهباش: "غزة تعاني كل يوم، لا تزال حرب الإبادة مستمرة، العدوان مستمر، كل يوم هناك شهداء، كل يوم هناك عدوان.

وأكد أن المطلوب هو وقف كامل للعدوان، تمكين دولة فلسطين من بسط مسؤوليتها وإدارتها على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال، وتطبيق قرارات شرعية دولية لكي ينعم الجميع في هذه المنطقة وفي العالم بالأمن والسلام". 

أكثر من 2700 أسرة فنيت عن بكرة أبيها 

وقال الدكتور محمود صدقي الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية: إن أسوأ التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والأسرة الفلسطينية هي الاحتلال وسياسات وإجراءات الاحتلال.

وأضاف الهباش في تصريح خاص لصدى البلد: «يكفي أن نعلم أن أكثر من 2700 أسرة فنيت عن بكرة أبيها بسبب آلة الحرب والعدوان الإسرائيلي».

وتابع: «أكبر تحدي يواجه الشعب الفلسطيني هو الاحتلال، عندما نتخلص من الاحتلال كل مشاكلنا ستكون صغيرة بالمقارنة مع الاحتلال».

الهباش موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه فلسطين موقف مصر والرئيس السيسي في غزة إسرائيل مؤامرة التهجير الشعب الفلسطيني

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