مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتين بالدائري الأوسطي

شهد الطريق الدائري الأوسطي منذ قليل، حادثا مأساويا، جراء تصادم سيارتين ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الأوسطي، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارتين ملاكي، وأسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة 3 آخرين، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى، فيما تم إيداع جثمان المتوفى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وعملت الأجهزة المعنية على رفع آثار التصادم من نهر الطريق، لإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه.