استغل ثغرة في تطبيق للتسوق.. ضبط عاطل استولى على مشتريات بـ2 مليون جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدراة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئول بإحدى شركات التسوق الإلكترونى بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من خلال استغلال ثغرة بنظام الدفع الإلكترونى بتطبيق المشتريات الخاص بالشركة والاستيلاء على مشتريات بقيمة مالية بلغت (2 مليون جنيه) دون وجه حق .

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة).. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وضُبط بحوزته (كمية من السبائك والمشغولات الذهبية – كمية كبيرة من الملابس الجديدة – هاتف محمول “جميعها من متحصلات إرتكابه الواقعة”.

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بإجراء (139) عملية شراء بذات الأسلوب دون سداد قيمتها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





