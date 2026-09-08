ضربات رقابية لضبط منظومة الخبز.. 64 محضرًا خلال حملات بـ6 مراكز بالغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت مخابز الخبز المدعم ببندر زفتى، إلى جانب الحملات التي نفذتها إدارات تموين مركز طنطا والسنطة وبندر المحلة الكبرى وكفر الزيات وسمنود، التي أسفرت عن تحرير إجمالي 64 محضرًا، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف المرور على المخابز والتأكد من انتظام العمل والالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملة ببندر زفتى عن تحرير 14 محضرًا، شملت 7 مخالفات تموينية تنوعت بين نقص وزن 9 و8 جرامات، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة تشغيل، إلى جانب 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، وذلك بشوارع فلسطين وسعد زغلول والجمهورية وخلف الوحدة الزراعية وسكة طنطا.

كما أسفرت الحملات التموينية بإدارات المراكز والمدن عن تحرير 9 محاضر بمركز طنطا، و7 محاضر بالسنطة، و18 محضرًا ببندر المحلة الكبرى، و6 محاضر بكفر الزيات، و10 محاضر بسمنود، وتنوعت المخالفات بين نقص الأوزان وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم وجود لوحات تشغيل.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية والمفاجئة على المخابز البلدية بمختلف أنحاء المحافظة، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق أهالينا.