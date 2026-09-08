قطر: حالة "اللاحرب واللاسلم" في المنطقة غير مقبولة.. ويجب استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران

أعلنت الخارجية القطرية أن الدوحة تكثف بالتعاون مع شركائها الإقليميين والصين جهودها لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى حل للأزمة وإنهاء التوتر في المنطقة.

وأكدت الخارجية القطرية أن استمرار الوضع الراهن القائم على "اللاحرب واللاسلم" في المنطقة أمر غير مقبول، مشددة على ضرورة العودة إلى الحوار والمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد.

وأضافت أن قطر تعمل مع شركائها في الإقليم والعالم لدعم تسوية سياسية تضمن استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أولوية قصوى لقطر ولدول المنطقة والمجتمع الدولي، نظرا لأهميته للملاحة وتدفقات الطاقة العالمية.

وتأتي هذه الجهود في سياق تحركات قطرية متواصلة مع شركاء وساطة إقليميين ودوليين لدفع واشنطن وطهران إلى استئناف الحوار.