فينالدوم يصل جدة استعدادًا لبدء تجربته مع الاتحاد

حط الهولندي جورجينيو فينالدوم الرحال في مدينة جدة، مساء اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لبدء مشواره الجديد مع نادي الاتحاد السعودي، بعد إتمام الاتفاق بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الحالية.

ومن المنتظر أن يرتدي لاعب الوسط الهولندي قميص الاتحاد بعقد يمتد لمدة موسم واحد، في صفقة يعتمد خلالها النادي على خبرات اللاعب الكبيرة التي اكتسبها طوال مسيرته مع عدد من أبرز الأندية الأوروبية.

ووصل فينالدوم إلى جدة بعدما أنهى ارتباطه بنادي الاتفاق، ليصبح لاعبًا حرًا خلال الصيف الحالي، قبل أن يحسم وجهته المقبلة بالانتقال إلى صفوف الاتحاد ومواصلة مشواره في دوري روشن.

ويمتلك صاحب الـ35 عامًا تجربة أوروبية مميزة، حيث سبق له اللعب بقميصي ليفربول وباريس سان جيرمان، كما خاض تجربة في الدوري السعودي مع الاتفاق، الأمر الذي يمنحه معرفة مسبقة بأجواء المنافسة المحلية.

ووثق نادي الاتحاد وصول لاعبه الجديد، بعدما نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للحظة وصول فينالدوم إلى جدة، مرحبًا بانضمامه إلى صفوف الفريق.

ويأمل الاتحاد أن يمثل فينالدوم إضافة قوية لخط الوسط، مستفيدًا من خبرته الدولية وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى، إلى جانب معرفته السابقة بمنافسات الكرة السعودية.