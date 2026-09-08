حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة لمواجهة أبوقير للأسمدة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة أبوقير للأسمدة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب .

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أبوقير للأسمدة في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.