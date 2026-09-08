الزمالك ينهي ملف الرعاية بـ 7 رعاة.. زيادة 400% في القيمة المالية | خاص

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي نجح في إنهاء ملف الرعاة بالكامل خلال الأيام القليلة الماضية، بالاتفاق مع 7 رعاة، يظهرون على الطاقم الرسمي للفريق خلال الموسم الحالي.

وأكد المصدر أن الزمالك، أنهى ملف الرعاية بالكامل، وهناك 4 رعاة سيظهرون على قميص الفريق اليوم خلال مباراة أبو قير للأسمدة بالدوري ، بينما يتبقى الإعلان على القميص عن 3 رعاة اخرين سيتم ظهورهم على ملابس الفريق تباعاً خلال المباريات

المقبلة.

وأوضح المصدر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لديه خلال الموسم الحالي 7 رعاة كما كان الحال الموسم الماضي ، مقارنة براع واحد فقط عند تولي المجلس الحالي مسؤولية إدارة النادي، مشيرًا إلى أن القيمة المالية لملف الرعاية شهدت زيادة بنسبة 400%.

وأضاف المصدر أن توقيت الإعلان عن بعض الرعاة الجدد مرتبط باستكمال بعض الإجراءات التعاقدية.