قبل مواجهة أبو قير للأسمدة.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الزمالك

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا لجماهير الزمالك قبل مواجهة أبو قير للأسمدة ضمن منافسات الدوري الممتاز و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور :توقعاتكم لمباراة الزمالك و ابو قير للأسمدة.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى منافسات الدوري المصري الممتاز؛ عندما يستضيف أبو قير للأسمدة، بعد انتهاء مهمته القارية أمام “إيه إس بورت” الجيبوتي في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 2-1، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وتُعد مشاركة الزمالك الحالية في البطولة القارية هي الأولى له منذ مواجهته الأخيرة أمام المريخ السوداني في نسخة عام 2023.

ويحتاج الزمالك إلى استكمال مهمته بنجاح في مباراة الإياب، المقرر إقامتها يوم 12 سبتمبر الجاري، من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وفي دور الـ32، يلتقي المتأهل من مواجهة الزمالك و"إيه إس بورت" مع الفائز من مباراة إيجلز الكونغولي والجيش الرواندي.



