الأهلي وبيراميدز في القمة.. ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.
ويحتل فريقا بيراميدز والأهلي قمة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط ثم الزمالك والجيش والاتحاد.
ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم
1 بيراميدز 9 نقاط
2 الأهلي 9 نقاط
3 الزمالك 7 نقاط
4 الجيش 7 نقاط
5 الاتحاد 7 نقاط
6 سيراميكا كليوباترا 6 نقاط
7 القناة 6 نقاط
8 المصري 6 نقاط
9 البنك الأهلي 6 نقاط
10 وادي دجلة 5 نقاط
11 مودرن سبورت 4 نقاط
12 بتروجيت 4 نقاط
13 زد 4 نقاط
14 المقاولون العرب 3 نقاط
15 أبو قير للأسمدة 3 نقاط
16 الجونة نقطتان
17 بترول أسيوط نقطتان
18 سموحة نقطة واحدة
19 إنبي نقطة واحدة
20 غزل المحلة نقطة واحدة
ومباريات الدوري المصري اليوم:
الزمالك ضد أبو قير للأسمدة - 8 مساء - أون سبورت
سموحة ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - أون سبورت ماكس