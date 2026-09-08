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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غرف ملابس الزمالك تستعد لمواجهة أبو قير للأسمدة.. صور

ابو قير
ابو قير
باسنتي ناجي

نشر أحمد عبد الباسط عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا من غرف ملابس نادي الزمالك، قبل مواجهة أبو قير للأسمدة.

الزمالك

وتأتي الصور في إطار استعدادات الفريق للمباراة، وسط حالة من التركيز داخل معسكر الزمالك، استعدادًا لخوض اللقاء وتحقيق الفوز.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى منافسات الدوري المصري الممتاز؛ عندما يستضيف أبو قير للأسمدة، بعد انتهاء مهمته القارية أمام “إيه إس بورت” الجيبوتي في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 2-1، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وتُعد مشاركة الزمالك الحالية في البطولة القارية هي الأولى له منذ مواجهته الأخيرة أمام المريخ السوداني في نسخة عام 2023.

ويحتاج الزمالك إلى استكمال مهمته بنجاح في مباراة الإياب، المقرر إقامتها يوم 12 سبتمبر الجاري، من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وفي دور الـ32، يلتقي المتأهل من مواجهة الزمالك و"إيه إس بورت" مع الفائز من مباراة إيجلز الكونغولي والجيش الرواندي.

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