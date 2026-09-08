عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

تحدث عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق، عن أزمة لائحة الانسحاب التي أثارت جدلًا كبيرًا في الدوري المصري، موضحًا رؤيته لتفسير البند الخاص بالانسحاب، ومشيرًا إلى أن المحكمة الرياضية الدولية أنصفت الأهلي في النهاية.

وقال عامر حسين، خلال تصريحات تليفزيونية: «البند اتعمل في سطرين، الانسحاب ممكن تفهمه إن إنت في الملعب وملعبتش، يعني الموسم اللي قبلها، الزمالك أعلن إنه مش رايح المباراة، تم إلغاء المباراة وطبقنا اللائحة».

وأضاف: «طيب لما اللائحة اتغيرت، اللائحة المفهومة إيه؟ إنك إنت في الملعب وملعبتش».

وتابع موضحًا وجهة نظره بشأن تفسير البند: «أنا عايز أعرف تفسير حضرتك، إنت لما قريتها، تفسيرها إيه؟ تمشي كده وتمشي كده».

وأشار عامر حسين إلى أن الأمر حُسم في النهاية أمام المحكمة الرياضية، قائلًا: «القرار في الآخر، المحكمة الرياضية أنصفت مين؟ المحكمة غلّطت المسابقات، وأنصفت الأهلي».

وكانت أزمة انسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك قد أثارت جدلًا واسعًا بسبب اختلاف تفسير لائحة المسابقات والعقوبات المترتبة على عدم خوض المباراة، قبل أن تصل القضية إلى الجهات الرياضية المختصة.