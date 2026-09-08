وزير الخارجية يستقبل رئيس مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية لبحث الاستثمار في مصر

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين، "توشيميتسو إيماي"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمجموعة.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للتعاون القائم بين مصر وشركة "تويوتا تسوشو"، مشيداً بدورها كشريك في عدد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا التطلع إلى البناء على مخرجات الاجتماع الذي عقده مع الشركة خلال زيارته إلى اليابان في يونيو الماضي، لتعزيز مساهمة المجموعة في تطوير قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع وتجميع السيارات.

كما أكد الاهتمام بإنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز تواجد الشركات اليابانية بالسوق المصرية للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة، معربا عن التطلع للتعاون مع الشركة في جذب الاستثمارات اليابانية ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، خاصة في ضوء رئاسة المجموعة للجانب الياباني لمجلس الأعمال المصري الياباني.