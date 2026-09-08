لأول مرة في التاريخ.. ميسي ورونالدو على موعد مع اللعب بقميص فريق واحد

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية حدوث مشهد تاريخي في كرة القدم، بجمع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق واحد، خلال مباراة اعتزال النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، والمقرر إقامتها في ديسمبر المقبل على ملعب «لا بومبونيرا» في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وكان تيفيز قد أعلن عن رغبته في جمع ميسي ورونالدو بفريق واحد خلال مباراة اعتزاله، مستفيدًا من علاقته القوية بالثنائي، حيث سبق له اللعب بجوار ميسي مع منتخب الأرجنتين، كما زامل رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد.

ووفقًا للتقارير المتداولة، يسعى تيفيز لتشكيل فريق يضم عددًا من أبرز النجوم الذين لعبوا إلى جواره خلال مسيرته، على أن يواجه فريقًا آخر يضم أصدقاءه ونجومًا من الأندية والمنتخب الأرجنتيني.

وكان تيفيز قد تحدث سابقًا عن حلمه بجمع ميسي ورونالدو في فريق واحد، مؤكدًا رغبته في تحقيق هذا المشهد خلال مباراة وداعه، وهو ما أعاد الأمل للجماهير في مشاهدة الثنائي التاريخي يلعبان إلى جوار بعضهما للمرة الأولى.

لكن تجدر الإشارة إلى أن التقارير لم تحسم بشكل موثوق حتى الآن موافقة ميسي ورونالدو النهائية على المشاركة؛ إذ نفت تقارير تحقق حديثة أن يكون الثنائي قد أعطى بالفعل «الضوء الأخضر» بشكل رسمي، وأكدت أن الأمر لا يزال في إطار الدعوة والرغبة في مشاركتهما.

وفي حال مشاركة النجمين، سيكون ظهورهما معًا في فريق واحد حدثًا استثنائيًا، خاصة أن المنافسة التاريخية بينهما شكّلت واحدة من أبرز قصص كرة القدم العالمية خلال القرن الحالي.