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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جاري لينيكر: رونالدو مدهش.. لكن ميسي ومارادونا يتفوقان عليه

ميسي
ميسي
سارة عبد الله

أكد الإنجليزي جاري لينيكر، أسطورة الكرة الإنجليزية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يعد واحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لكنه لا يضعه في المرتبة الأولى ضمن قائمة الأفضل على الإطلاق.

وقال لينيكر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن رونالدو لاعب استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرًا إلى أن أرقامه التهديفية التاريخية تجعله يقف بجوار ليونيل ميسي في هذا الجانب.

وأوضح: «أعلم أن كريستيانو ينزعج عندما لا تضعه في هذا النقاش، لكن عليك أن تكون صريحًا. كريستيانو لاعب مدهش، مدهش بمعنى الكلمة، ومن أعظم اللاعبين على مر التاريخ بدون ذرة شك».

وأضاف: «أرقامه التهديفية تجعله يقف جنبًا إلى جنب مع أرقام ميسي».

وأشار لينيكر إلى أن هناك جوانب فنية يرى أن ميسي ودييجو مارادونا يتفوقان فيها على رونالدو، قائلًا: «لكنه لا يستطيع القيام ببعض الأمور الأخرى، لا يستطيع مراوغة 4 لاعبين، أو الخروج بمفرده من موقف ضيق في منتصف الملعب بطريقة تجعلك تقول: كيف فعل ذلك!».

وتابع: «لا يمتلك تلك الرؤية التي يمتلكها ميسي ومارادونا».

وفي مفاجأة أخرى، كشف لينيكر عن تفضيله البرازيلي رونالدو نازاريو على كريستيانو رونالدو، قائلًا: «أضع رونالدو البرازيلي متقدمًا على كريستيانو رونالدو بفارق بسيط».

واختتم حديثه بوضع عدد من النجوم في الفئة نفسها، قائلًا إنه يرى زين الدين زيدان ونيمار وكيليان مبابي ضمن مجموعة اللاعبين الكبار ذاتها.

وتأتي تصريحات لينيكر في ظل استمرار الجدل حول هوية أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وهي المقارنة التي عادةً ما تجمع بين ميسي وكريستيانو رونالدو إلى جانب أساطير اللعبة السابقين.

جاري لينيكر كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي

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