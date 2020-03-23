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رياضة

جاري لينكر في الحجر الصحي بسبب إصابة نجله بفيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن جاري لينكر، مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق، إصابة نجله جورج، البالغ من العمر 28 عامًا، بفيروس كورونا.

وقال لينكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دخلت في عزلة بمنزلي، بعدما ظهرت أعراض فيروس كورونا على جورج لينكر".

وأضاف هداف مونديال 1986: "الأعراض ليست معتادة، لكنه فقد تمامًا حاسة التذوق والشم، من الغريب أن هذه الأعراض لم يُشر إليها كثيرًا".

وأوضح: "لقد قضى معي ما يقرب من أسبوع، إلا أني كنت متيقظًا عبر غسل اليدين والحفاظ على المسافة مع الأشخاص".

وأتم: "يجدر بكم توخي الحذر إذا فقدتم حاسة التذوق والشم، يمكنكم الإصابة بالفيروس دون علم، لقد راجعت كل هذا مع طبيب قبل نشر هذه المعلومات، ابقوا آمنين".
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