جاري لينكر في الحجر الصحي بسبب إصابة نجله بفيروس كورونا

أعلن جاري لينكر، مهاجم توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق، إصابة نجله جورج، البالغ من العمر 28 عامًا، بفيروس كورونا.





وقال لينكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دخلت في عزلة بمنزلي، بعدما ظهرت أعراض فيروس كورونا على جورج لينكر".





وأضاف هداف مونديال 1986: "الأعراض ليست معتادة، لكنه فقد تمامًا حاسة التذوق والشم، من الغريب أن هذه الأعراض لم يُشر إليها كثيرًا".





وأوضح: "لقد قضى معي ما يقرب من أسبوع، إلا أني كنت متيقظًا عبر غسل اليدين والحفاظ على المسافة مع الأشخاص".





وأتم: "يجدر بكم توخي الحذر إذا فقدتم حاسة التذوق والشم، يمكنكم الإصابة بالفيروس دون علم، لقد راجعت كل هذا مع طبيب قبل نشر هذه المعلومات، ابقوا آمنين".