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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شيفروليه الأكثر ترخيصا في مصر خلال أغسطس 2026

شيفروليه
شيفروليه
كريم عاطف

واصلت علامة شيفروليه اعتلاء صدارة الترتيب العام للعلامات التجارية الأكثر ترخيصا بين المركبات في مصر خلال أغسطس 2026، بعدما بلغ إجمالي المركبات التي تم ترخيصها باسم العلامة 3018 مركبة، ويؤكد هذا الرقم استمرار قوة حضور شيفروليه في السوق، خاصة مع امتلاكها نشاط واضح في أكثر من قطاع من قطاعات المركبات.

شيفروليه لانوس

وبحسب التقرير الشهري الذي أعلنته إحدى الجرائد القومية- اعتمادا على بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات- يتم رصد ترتيب العلامات التجارية وفق أعداد المركبات التي صدرت لها وثائق التأمين الإلزامي وتم استكمال إجراءات ترخيصها خلال شهر أغسطس، ويغطي التقرير مختلف أنواع المركبات، وليس السيارات الملاكي فقط، الأمر الذي يمنح صورة أوسع عن أداء العلامات داخل السوق المصرية.

وجاءت علامة MG في المركز الثاني في الترتيب العام بإجمالي 2326 مركبة، وهو الأداء الذي تزامن مع تصدرها أيضا قطاع السيارات الملاكي خلال أغسطس.

شيفروليه سيلفرادو EV

واحتلت شيري المركز الثالث بإجمالي 1816 مركبة، بينما جاءت جيتور في المركز الرابع بـ1696 مركبة، وحلت نيسان في المركز الخامس بإجمالي 1654 مركبة، لتؤكد استمرار وجودها ضمن العلامات الأكثر نشاطا في السوق.

وجاءت هيونداي في المركز السادس بـ 1474 مركبة، تلتها تويوتا في المركز السابع بإجمالي 1219 مركبة، ثم كيا بـ 1052 مركبة.

شيفروليه كابتيفا اي في موديل 2026

واحتلت سوايست المركز التاسع بعد تسجيل 930 مركبة، فيما جاءت شانجان في المركز العاشر بإجمالي 834 مركبة.

وتظهر نتائج أغسطس استمرار المنافسة القوية بين العلامات الآسيوية والأمريكية داخل السوق المصرية، مع حضور واضح للعلامات الصينية والكورية واليابانية إلى جانب شيفروليه.

شيفروليه سبارك موديل 2009

ومع ارتفاع إجمالي تراخيص المركبات "الزيرو" خلال أغسطس بنسبة 6.92% مقارنة بالشهر السابق؛ تظل المنافسة بين العلامات أحد أبرز ملامح السوق، خاصة مع استمرار طرح موديلات جديدة وتزايد الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.

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