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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعاً ملحوظاً مع نهاية تعاملات أمس الإثنين، واستمر هذا الانخفاض ليواصل هبوطه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء؛ في ظل تذبذب أسعار الذهب خلال هذه الفترة بين ارتفاع وانخفاض، مما دفع الكثيرين لمتابعة أحدث المستجدات السعرية للتعرف على توجهات السوق.

تراجع أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعاً مستمراً، حيث تأثرت الأسعار بانخفاض ملحوظ مقارنة بتعاملات يوم الأحد، وجاءت فروق الأسعار مسجلة التراجع كالتالي:

عيار 24 تراجع إلى 7,200 جنيه مقابل 7,234 جنيه بانخفاض 34 جنيهاً.

عيار 21 هبط إلى 6,300 جنيه مقابل 6,330 جنيه بانخفاض 30 جنيهاً.

سعر الذهب في مصر

عيار 18 سجل 5,400 جنيه مقارنة بـ 5,426 جنيها بانخفاض 26 جنيهاً.

 عيار 14 تراجع إلى 4,200 جنيه مقابل 4,220 جنيه بانخفاض 20 جنيهاً.

 أوقية الذهب انخفضت إلى 223,945.03 جنيه مقارنة بـ 225,002.55 جنيه بانخفاض يفقد الأوقية نحو 1,057.52 جنيه.

 جنيه الذهب هبط إلى 50,400 جنيه مقارنة بـ 50,640 جنيها بانخفاض 240 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 7,200 جنيه، 

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6,300 جنيه اليوم، 

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,400 جنيه، 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4,200 جنيه، 

بينما سجلت أوقية الذهب اليوم نحو 223,945.03 جنيه.

وسجل الجنيه الذهب اليوم 50,400 جنيه.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار ١٨ اليوم

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