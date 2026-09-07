محافظ الوادي الجديد: نسعى للصدارة بمشروعاتنا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعضاء اللجنة الوطنية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في إطار بدء أعمال تقييم المشروعات المشاركة بالدورة الرابعة من المبادرة بالمحافظة، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تابعت المحافظ مستجدات أعمال اللجنة وآليات تقييم المشروعات وفقًا للضوابط والمعايير المحددة في اختيار المشروعات الأكثر تميزًا وابتكارًا، والقادرة على تقديم حلول ذكية ومستدامة للتحديات البيئية والتنموية.

وأكدت “مجدي” سعي المحافظة لمواصلة صدارة المشروعات الفائزة خلال هذه الدورة واستكمال ما حققته المشروعات المشاركة خلال الدورات السابقة من نجاحات متميزة، مشيرةً إلى تقديم كل أوجه الدعم لجميع المشروعات وتشجيع أصحاب الأفكار والمشروعات الواعدة، الهادفة إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من الأفكار الابتكارية في خدمة قضايا التنمية والحفاظ على البيئة.