عنده مشكلة في الوضع التشريحي.. سمير كمونة ينتقد نجم الأهلي

أكد سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، أن مشاركة المغربي رضا سليم، لاعب الفريق، أصبحت صعبة في الوقت الحالي، في ظل تألق عدد من اللاعبين، مشيرًا إلى أن أشرف بن شرقي وزيزو وأفشة يقدمون مستويات مميزة.

وقال كمونة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، ويذاع على قناة "CBC":"رضا سليم لاعب كبير، ولكن مشاركته في الوقت الحالي صعبة في ظل تألق أشرف بن شرقي وزيزو وأفشة، وإذا كان حسين عموتة يرى أنه قادر على استعادة مستواه والاستفادة منه، فسيكون ذلك مفيدًا".



وتابع: "من الشيء المحترم في عموتة أنه يجهز اللاعبين البدلاء خلال المباريات الودية من أجل المشاركة في اللقاءات الرسمية، وقد يكون رضا سليم رقم 3 في مركزه حاليًا".

وأوضح:"الجيش الملكي فريق كبير، ورضا سليم لاعب كبير، ولكن الأهلي أعلى من الجيش الملكي، وسنرى هل سيقوم عموتة بتجهيزه في المباريات الودية من أجل المشاركة في المباريات الرسمية حال استعادة مستواه".

وأضاف:"أقول لرضا سليم إن اللعب في الأهلي مختلف عن الدوري المغربي، ولا بد من وجود منافسة قوية والتدرب بقوة من أجل المشاركة في المباريات".

وعن تدخل إدارة الأهلي في الأمور الفنية، قال كمونة:"إدارة الأهلي لا تتدخل في الأمور الفنية على مدار التاريخ، ويتم محاسبة المدرب في نهاية الموسم".

وتطرق نجم الأهلي السابق للحديث عن المغربي أشرف داري، قائلًا:"أشرف داري لديه سوء حظ بسبب الإصابات، وهي التي أثرت على مسيرته مع الأهلي، ولكنه لاعب مميز وسيفيد الفريق في حالة استعادة مستواه، والأهلي يحتاج إلى لاعب بمواصفاته".

وأشاد كمونة بمدافع الأهلي عمرو الجزار، لأنه لاعب مميز ولديه روح، ويشبه وائل جمعة في بداياته، ولكن وائل أعلى منه بعض الشيء، والمقارنة بينهما صعبة في الوقت الحالي".

وأضاف:"الجزار لاعب مؤدب، ولكن لديه مشكلة في الوضع التشريحي عند اللعب رجلًا لرجل مع أي لاعب، فهو يدخل المهاجم إلى الداخل بينما يخرج هو إلى الخارج، وهذا خطأ، ودوره أن يبعد الخطورة عن المرمى".

واختتم كمونة تصريحاته قائلًا:"عمرو الجزار يحتاج إلى وقت للتطوير، وسيستفيد كثيرًا من وجود وائل جمعة في الجهاز الفني".