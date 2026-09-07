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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: ارتفاع طفيف في الطقس وأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة أجواءً شديدة الحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة التي ترفع من الإحساس بدرجات الحرارة، وفقًا لما كشفه محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية.

كشف محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 7 سبتمبر، مشيرًا إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

أجواء شديدة الحرارة ورطبة خلال ساعات النهار 

وقال محمود القياتي إن البلاد تشهد أجواء شديدة الحرارة ورطبة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

وأوضح عضو هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 37 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة، نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة.

وأضاف أن درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية الغربية تصل إلى 31 درجة للعظمى و35 درجة للمحسوسة، بينما تسجل مناطق شمال الصعيد 38 درجة للعظمى و40 درجة للمحسوسة.

وأشار القياتي إلى أن درجات الحرارة على الوجه البحري تبلغ 36 درجة للعظمى و38 درجة للمحسوسة، في حين تسجل السواحل الشمالية الشرقية 32 درجة للعظمى و36 درجة للمحسوسة.

وتابع عضو هيئة الأرصاد الجوية أن جنوب الصعيد يشهد أعلى درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى 40 درجة مئوية، بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة.

وأكد محمود القياتي استمرار تأثير ارتفاع نسب الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة، وهو ما يجعل الأجواء أكثر حرارة خلال فترات النهار، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الرطوبة.

محمود القياتي هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس

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