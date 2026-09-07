دقيقة صمت في مباريات دوري أبطال أوروبا تضامنًا مع ضحايا فيضانات نيبال

تشهد ملاعب كرة القدم الأوروبية وقفة صمت قبل انطلاق المباريات الـ18 المقررة هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، وذلك تكريمًا لضحايا الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي ضربت نيبال.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، في بيان صدر اليوم الاثنين، أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت وعرض لافتة تعبيرًا عن التضامن والدعم قبل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا، وستحمل اللافتة عبارة: "لستِ وحدكِ يا نيبال".

وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "نتمنى لهم القوة والصمود في رحلة التعافي من هذه المأساة وتداعياتها".

ضحايا نيبال

وسبق للاتحاد الأوروبي أن كرّم ضحايا كوارث طبيعية وقعت خارج القارة الأوروبية، بما في ذلك في سبتمبر 2023 عقب الزلزال الذي ضرب المغرب والفيضانات التي اجتاحت ليبيا.

وتنطلق منافسات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بإقامة ست مباريات - أبرزها استضافة ريال مدريد لفريق إنتر ميلان - وتستمر البطولة بإقامة ست مباريات أخرى في كل من يومي الأربعاء والخميس.