رئيس الوزراء يفتتح 3 مشروعات صناعية بالسخنة باستثمارات 23.5 مليون دولار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 3 مشروعات صناعية جديدة داخل نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية بمنطقة السخنة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 23.5 مليون دولار، في قطاعات الرعاية الصحية والصناعات الهندسية وأنظمة الإضاءة الحديثة.

وتشمل المشروعات مصنعين بإجمالي استثمارات 16 مليون دولار، الأول متخصص في تجهيز سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة وبنوك الدم باستثمارات 10 ملايين دولار، والثاني لتجميع ماكينات وكراسي وأجهزة الأسنان باستثمارات 6 ملايين دولار.

كما افتتح رئيس الوزراء توسعات مصنع متخصص في إنتاج وحدات الإضاءة الحديثة بتكنولوجيا LED، باستثمارات جديدة تبلغ 7.5 مليون دولار، لترتفع إجمالي استثمارات المشروع إلى 11 مليون دولار.

وتصل القدرات الإنتاجية للمصنع بعد التوسعات إلى نحو 600 ألف كشاف إضاءة ومليون لوحة إلكترونية سنويًا.

وأكد مدبولي أهمية التوسع في توطين الصناعات المرتبطة بالرعاية الصحية والصناعات الهندسية المتقدمة، بما يعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي ويدعم المشروعات القومية.

وقال عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، إن المشروعات الجديدة تعكس قدرة منطقة السخنة على جذب استثمارات صناعية متنوعة، مشيرًا إلى حرص الشركة على توفير بيئة متكاملة تساعد المستثمرين على تأسيس مشروعاتهم والتوسع في عملياتهم.

وتدير الشركة محفظة أراضٍ تبلغ 15.5 مليون متر مربع، فيما تتجاوز قيمة المشروعات الصناعية للمستثمرين داخل مناطقها 200 مليار جنيه، وتضم نحو 140 مصنعًا في مراحل مختلفة من التشغيل والإنشاء والتجهيز.