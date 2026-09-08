تزوجت 16 مرة وعندي الزهايمر.. يسرا تكشف عن أغرب الشائعات التي تعرضت لها

كشفت الفنانة يسرا عن أغرب الشائعات التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية، منها أنها تعاني من مرض «الزهايمر»، ومحجور عليها، وأنها تزوجت 16 مرة.

وأضافت خلال لقاء مع برنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة «النهار»، قائلة: «حاجة تضحك».

وتابعت «دائمًا عبارة "لسه معملتش حاجة" تقودني حتى الآن في عملي أو أي حاجة جديدة، وكأني لسه جديدة، وبفضل أسأل نفسي: يا ترى هل اختياري صح؟ ولحد دلوقتي بخاف، مش عشان هنجح ولا هسقط، ولا أجيب فلوس ولا لأ».

وأشارت إلى أنه «مش دي حساباتي، بخاف إني دائمًا أختار صح ليا، مش عشان حاجة تانية، لنفسي، للكارير. دائمًا ما أحبش أغلط في الاختيارات، "ما يصحش أغلط في الاختيار"».

وأكدت أنه أنا مش لوامة، لكن أعاتب نفسي في بعض الأمور والحاجات، مش في الاختيارات. في حاجات في حياتي، مثلًا: ليه وثقتي في الشخصية دي؟ ليه إديتي المساحة لنيها ؟ لكن لا أصل لمرحلة أني ألوم نفسي وأشعر إني غلطت في حق نفسي وحق الغير».

دي مشكلته



وذكرت أنها ليست شخصية «نكديّة»، وتكره النكد، قائلة: «النكد بيجيب نكد وفقر، يجيب فقر. الحاجة الحلوة بتجيب الحاجة الحلوة. اللي خسرني هو الخاسر مش العكس. أنا حبيتك، اديتك، ولم يقدر ذلك، دي مشكلته».