الخارجية الروسية: أزمة إيران أبرز التحديات المطروحة على "بريكس"

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن الوضع حول إيران يعتبر القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة لمجموعة "بريكس".

وقال ريابكوف في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، نشر يوم الاثنين، إن "ما يعقد الوضع حول إيران هو أن هناك دولا داخل "بريكس"، تتخذ موقفا سلبيا للغاية تجاه الخطوات التي قامت بها طهران في الفترة الأخيرة".

وتابع: "وبشكل عام يعتبر الوضع في منطقة الخليج أكثر القضايا السياسية إلحاحا بالنسبة لأعضاء "بريكس".

وأشار ريابكوف إلى أنه بإمكانه أن يتصور الوضع حيث سيتطلب العمل على إعداد وثيقة ختامية لاجتماعات قادة دول "بريكس" وقتا طويلا، متجنبا الإدلاء بأي توقعات في هذا الشأن.

يذكر أن إيران، وهي إحدى دول "بريكس"، وجهت ضربات إلى عدد من المواقع الأمريكية في منطقة الخليج ردا على العملية العسكرية التي شنتها ضدها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.

وأدانت الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر عضوا في "بريكس" أيضا، الضربات الإيرانية على أراضيها وأراضي دول المنطقة، معتبرة إياها "عدوانا".