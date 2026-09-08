واشنطن ودمشق تبحثان مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية

أفادت وزارة الدفاع السورية بأن رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع اللواء علي النعسان، بحث مع وفد من الجيش الأمريكي ملفات "مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية".

والتقى رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع السورية ‏اللواء ‏علي النعسان بحضور عدد من الضباط ‏وفدا من الجيش ‏الأمريكي على ‏رأسه الأدميرال ‏البحري ليام إم. هولين ‏قائد قوة المهام المشتركة ‌‏لعملية العزم الصلب.‏

وذكرت وزارة الدفاع السورية أنه جرى خلال اللقاء بحث العديد من ‌‏المواضيع ‏ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها ‏ملفات مكافحة ‌‏الإرهاب والتطورات الإقليمية‎.‎

ويأتي هذا اللقاء في وقت تبدي فيه وزارة الدفاع السورية انفتاحا عاما مع مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين لضمان الاستقرار الأمني، وقد سبق هذا اللقاء تحركات مماثلة لرئيس هيئة الأركان السوري، منها لقاءات مع وفود من وزارة الدفاع الروسية لبحث سبل التعاون العسكري.