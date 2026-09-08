بعد أزمة التيشيرتات.. حكام الجولة الرابعة يظهرون بشعار اتحاد الكرة

ظهر حكام مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بقميص يحمل شعار الاتحاد المصري لكرة القدم، بدلًا من اسم الراعي السابق للمسابقة، وذلك في أعقاب أزمة قمصان الحكام خلال الفترة الماضية.

وشهدت مباريات الجولة الرابعة ظهور الحكام بالقمصان الجديدة التي تحمل شعار اتحاد الكرة، في خطوة تأتي بالتزامن مع عدم وجود اسم الراعي السابق للبطولة على قمصان التحكيم.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن طواقم تحكيم مباريات الجولة الرابعة، والتي انطلقت منافساتها يوم الاثنين، وتستمر حتى الأربعاء، وتشهد إقامة عدد من المواجهات القوية في الدوري الممتاز.

وتأتي الخطوة في ظل التغييرات التي يشهدها الدوري المصري خلال الموسم الجديد، سواء على مستوى حقوق الرعاية أو تنظيم المسابقة، مع استمرار العمل على تطوير منظومة التحكيم المصرية.