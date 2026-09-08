محمد عاطف: أتمنى العودة إلى الزمالك بعد انتهاء إعارتي لطلائع الجيش

أكد محمد عاطف، لاعب طلائع الجيش المعار من نادي الزمالك، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أنه يسعى لإثبات جدارته خلال فترة إعارته الحالية.

وقال عاطف إنه يعمل بكل قوة مع طلائع الجيش لإثبات أن انتقاله إلى الزمالك لم يكن محض صدفة، موضحًا أن بعض الانتقادات ظهرت عقب إتمام الصفقة، واعتبرت أن التعاقد معه لم يكن الخيار الأفضل.

وأضاف اللاعب أنه يرغب في الرد على هذه الانتقادات من خلال مستواه داخل الملعب، وإثبات أنه كان يستحق ارتداء قميص الزمالك.

واختتم عاطف تصريحاته بالتأكيد على أمنيته العودة إلى الزمالك عقب انتهاء فترة إعارته مع طلائع الجيش.