ارتفاع 800 جنيه ومفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضاً عن أسعار يوم أمس، إلا أنه رغم هذا الانخفاض تشهد أسعار الذهب ارتفاعاً على مدار الأيام، فمنذ بداية شهر سبتمبر وحتى اليوم سجلت أسعار الذهب ارتفاعات مستمرة، وكان الجنيه الذهب مسجلاً 49,680.00 جنيه في يوم 1 سبتمبر، واليوم وصل إلى 50,480.00 جنيه بزيادة واضحة وصلت إلى 800 جنيه.

تطورات سعر الجنيه الذهب خلال شهر سبتمبر

سجل الجنيه الذهب اليوم انخفاضاً طفيفاً عن أسعار أمس، ولكن رغم هذا التراجع إلا أنه ارتفع عن السعر الذي تم تسجيله في بداية شهر سبتمبر، حيث كان 49,680.00 جنيه في يوم الثلاثاء 1 سبتمبر، ووصل اليوم الإثنين 7 سبتمبر إلى 50,480.00 جنيه، بارتفاع قدره 800 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7,211.00 جنيه

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6,310.00 جنيه

ووصل جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5,408.00 جنيه

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 4,206.00 جنيه

وسجلت أوقية الذهب اليوم 224,287.17 جنيه

بينما جاء سعر الجنيه الذهب اليوم 50,480.00 جنيه.