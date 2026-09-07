قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط E1 لعزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية
٪37,4 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر يونيه 2026
إجراء 5 قرعات علنية لتسكين مواطنين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي في العبور الجديدة.. غدا
مفتي الجمهورية يصل جدة للمشاركة في ندوة دولية حول العنف ضد المرأة
بعد تطويرها بالطراز الياباني .. شاهد مناهج الرياضيات الجديدة لـ2 و3 ابتدائي
انتحل صفة موظف.. القبض على نصاب استولى على أموال عملاء البنوك بالمنيا
من مدينة نصر للعاصمة الجديدة| تفاصيل تشغيل المونوريل خلال الدراسة.. وحقيقية الاشتراكات
محافظ الوادى الجديد تعتمد المرحلة الثالثة لتنسيق التعليم الفني
خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بالسويس
أقل من 51 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
لجنة وزارية عربية تبحث مواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس
التعليم العالي: لا يُعتد بتنسيق الشهادات المعادلة دون تسليم الملف لمكتب التنسيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فرصة للشراء عيار 18وصل 5400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم

الذهب
الذهب
أمل مجدى

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026 استقراراً ملحوظاً في الأسواق المصرية بعد أن تراجعت بشكل كبير الأسبوع الماضي ونزل سعر الجرام عيار 21 من 6600 إلى 6300 بتراجع حوالي 300 جنيه .

أسعار الذهب اليوم


وصلت أسعار الذهب اليوم الإثنين في بداية التعاملات كالآتي:

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 7228 جنيهًا.

وصلت أسعار عيار الذهب 21  وهو  الأكثر انتشاراً إلي 6320، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 وهو الأكثر تداولاً إلى 5421 جنيها.

وسجلت أسعار عيار الذهب 14 عند 4216 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم


وبلغ سعر الجنيه الذهب 50600 جنيه، وهذا سعر الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.  


سعر الذهب عالميًا

انخفض سعر الذهب عالمياً بنسبة 0.96% إلى نحو 4429 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24).

 

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

ويؤثر على سعر الذهب عدة عوامل أبرزها..

سعر الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع الدولار، ترتفع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى فيقل الطلب وينخفض السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: رفع البنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) لأسعار الفائدة يزيد من جاذبية السندات والأوعية الادخارية ويقلص الإقبال على الذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً.

التضخم ومعدلات غلاء المعيشة: يُعتبر الذهب الملاذ الآمن والأداة الأبرز للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، لذا ترتفع أسعاره مع زيادة معدلات التضخم.

التوترات والأزمات السياسية: الحروب، والمشكلات الجيوسياسية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين والدول نحو شراء الذهب لضمان حفظ القيمة.

العرض والطلب محلياً وعالمياً: كميات الذهب المستخرجة من المناجم، وحجم الطلب الفعلي من قطاعات الصناعة والمجوهرات، أو شراء البنوك المركزية للسبائك. 

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب سعر عيار 18 سعر عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

اكسترا نيوز

ربع دخل الأسرة.. المواطن هيدفع إيجار شهري كام للوحدة في سكن لكل المصريين؟

اكسترا نيوز

انتهاء 85% من المرحلة الأولى.. موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع وعدد المحطات

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين لإعادة جثمانه إلى مصر

شاب ينهار بالبكاء بعد وفاة والده في روسيا.. ويناشد المسؤولين إعادة جثمانه إلى مصر

إمام عاشور

مفاجأة.. إمام عاشور المستثنى الوحيد من نظام عقود الأهلي

بيزيرا

موافق على رحيله بشرط.. تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

أوكرانيا

روسيا تستهدف مواقع وموانئ ومنشآت للبنية التحتية والطاقة في أوكرانيا

لبنان

رئيس مركز النبطية الإقليمي للدفاع المدني: غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب الليلة الماضية

جانب من اللقاء

اليوم العالمي للهواء النظيف.. د. علي قطب يوضح أهمية مواجهة تلوث الهواء

بالصور

قبل الدراسة.. طرق لزيادة تركيز ومناعة طفلك

التركيز زيادة المناعة
التركيز زيادة المناعة
التركيز زيادة المناعة

هل الأرز البايت مسرطن والبسمتي مسمم بالزرنيخ؟ طبيب يحسم الجدل

الارز المسرطن
الارز المسرطن
الارز المسرطن

من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند الثمانينيات بقصة "الأسد"

من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات
من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات
من الأجمل؟.. النجمات يتألقن في تريند التمانينيات

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي
وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد