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سعر عيار 21 في الصاغة.. أسعار الذهب الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 21 في الصاغة.. أسعار الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أشهر أعيرة الذهب مع بدء تعاملات صباح اليوم الإثنين 7-9-2026 علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وصل آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6325 جنيها  للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر الذهب ثابت

وأظهرت تعاملات اليوم ثباتا دون تغيير على مستوي الأعيرة المختلفة دون تغيير.

سعر الذهب

تحرك الذهب

فقد سعر الذهب في يومين ما يقارب من 30 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر الذهب 6626 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7228 جنيها للشراء و 7171 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6626 جنيها للشراء و6573 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6325 جنيها  للشراء و 6275 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5421 جنيها للشراء و 5378 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.6 ألف جنيه للشراء و 50.2ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4430 دولار للشراء و 4429 دولار للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب في السوق العالمي

استقرت أسعار الذهب اليوم ، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية التي قد تقدم مؤشرات بشأن قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل بشأن أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4468.27 دولار للأوقية، بعدما قفزت أسعاره بنحو 2% أمس الخميس، مع تراجع توقعات المتعاملين بشأن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، عقب تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بأنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إذا واصلت البيانات إظهار تراجع ضغوط التضخم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% إلى 4514.60 دولار للأوقية.

ويقيم المتعاملون حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 50% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه عادة باعتباره تحوطًا ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى الضغط على الأصول التي لا تدر عائدًا، ومنها الذهب.

وأظهرت بيانات  ارتفاعًا طفيفًا في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار انخفاض عمليات تسريح العمال، بما يشير إلى استقرار أوضاع سوق العمل.

في سياق آخر، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن القتال بين واشنطن وطهران لا يمثل حربًا، ورفض تحديد إطار زمني لانتهاء الصراع، في ظل التحديات التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع دخول الأعمال القتالية شهرها السابع واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 66.59 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1799.44 دولار، وتراجع البلاديوم بنحو 1% إلى 1408.75 دولار، ويتجه المعدنان الأخيران أيضًا لتسجيل تراجعات أسبوعية طفيفة.

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