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الأردن يفتح ممرا للغاز إلى لبنان عبر سوريا لدعم الكهرباء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يفتح ممرا للغاز إلى لبنان عبر سوريا لدعم الكهرباء

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

وافقت الحكومة الأردنية على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي، عبر منشآت الغاز في ميناء العقبة وبالتعاون مع الجانب السوري، في خطوة تستهدف دعم قطاع الكهرباء اللبناني وتوفير احتياجاته من الطاقة.

وبحسب الترتيبات المعلنة، سيعمل الأردن على استيراد الغاز الطبيعي المسال، ثم تحويله إلى حالته الغازية باستخدام وحدة التغويز العائمة والبنية التحتية المتاحة في ميناء العقبة.

وسيُنقل الغاز بعد ذلك عبر شبكة خطوط الأنابيب الممتدة من جنوب المملكة إلى شمالها، قبل مروره إلى لبنان عبر الأراضي السورية، بما يتيح الاستفادة من شبكات الطاقة القائمة في الدول الثلاث.

وأكدت الحكومة الأردنية برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان أن الخطوة تتماشى مع استراتيجية المملكة في قطاع الطاقة، والتي تستهدف تعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لتبادل الطاقة والاستفادة من شبكات الغاز والكهرباء التي جرى تطويرها خلال السنوات الماضية.

وأشارت الحكومة إلى أن الأردن يزود سوريا بالغاز منذ بداية العام الجاري من خلال الآلية ذاتها، موضحة أن الترتيبات الجديدة تأتي في إطار دعم لبنان وتوظيف البنية التحتية المتوفرة لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.

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