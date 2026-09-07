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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رقمان وقميصان لـ حمزة عبدالكريم في برشلونة.. ما القصة؟

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
أحمد أيمن

أثار اسم اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم حالة من الجدل بين جماهير برشلونة والمشجعين المصريين، بعدما ظهر في القائمة الرسمية لفريق برشلونة أتلتيك للموسم الجديد، مرتديًا القميص رقم 19، رغم وجود اسمه أيضًا ضمن قائمة الفريق الأول للنادي الكتالوني بالقميص رقم 29.

هذا الظهور المزدوج فتح باب التساؤلات حول مستقبل اللاعب صاحب الـ18 عامًا، وما إذا كان النادي قد قرر إعادته إلى صفوف الفريق الرديف، إلا أن التفاصيل تكشف أن الأمر يرتبط باللوائح المنظمة لقيد اللاعبين في إسبانيا، وليس بقرار فني بالتراجع عن تصعيده.

كيف ظهر حمزة عبد الكريم بقميصين؟

كان حمزة عبد الكريم قد انتقل إلى برشلونة قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة في فبراير الماضي، وقضى الجزء الأخير من الموسم مع فريق الشباب تحت 19 عامًا.

وبعد تألقه، قرر برشلونة تفعيل بند الشراء النهائي، لينضم اللاعب إلى استعدادات الفريق الأول تحت قيادة المدرب هانز فليك، ولفت الأنظار خلال فترة الإعداد بعدما سجل 4 أهداف.

ومع انطلاق الموسم الحالي، ظهر اللاعب في قوائم مباريات برشلونة بالدوري الإسباني، كما تم إدراج اسمه ضمن قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يؤكد وجوده ضمن حسابات الفريق الأول.

السر وراء القميص رقم 29

القصة تتعلق بالوضع الإداري للاعب، فبحسب اللوائح، تضم قائمة الفريق الأول أرقامًا محددة للاعبين المسجلين بشكل أساسي، بينما يمكن للاعبي الفرق الرديفة الظهور مع الفريق الأول بأرقام أعلى، ولهذا يرتدي حمزة القميص رقم 29 مع برشلونة، رغم أن وضعه الإداري ما زال مرتبطًا بفريق الرديف.

وفي الوقت نفسه، فإن تسجيله لدى رابطة الدوري الإسباني يسمح للجهاز الفني بإشراكه في مباريات الليجا بصورة قانونية، وهو إجراء ضروري حتى يظهر اسمه في النظام الرسمي للمسابقة.

هل يعني ذلك تراجع برشلونة عن اللاعب؟

ظهور حمزة عبد الكريم بقميص أتلتيك رقم 19 لا يعني أن برشلونة تراجع عن الاعتماد عليه مع الفريق الأول أو أن مستقبله أصبح مهددًا، بل إن الوضع الحالي يمنحه فرصة استثنائية للتحرك بين الفريقين وفق احتياجات الجهاز الفني، إذ يمكنه المشاركة مع الفريق الأول عند استدعائه، وفي الوقت نفسه تمثيل برشلونة أتلتيك إذا احتاجه المدرب.

وبالتالي، فإن القميصين والظهور في قائمتين لا يمثلان أزمة داخل برشلونة، وإنما يعكسان نظامًا إداريًا يسمح للنادي بالاستفادة من اللاعب الشاب بأكبر قدر ممكن خلال الموسم.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن حمزة عبد الكريم يظل ضمن خطط برشلونة، مع استمرار فرصته في إثبات نفسه مع الفريق الأول والسير بخطوات ثابتة نحو تثبيت مكانه في كتيبة هانز فليك.

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