ابن مصر.. حمزة عبدالكريم ضمن قائمة برشلونة النهائية في دوري أبطال أوروبا

واصل النجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم كتابة التاريخ مع برشلونة، بعدما أعلن النادي الكتالوني إدراج اللاعب ضمن قائمته المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2026-2027.

وبات عبدالكريم، صاحب الـ18 عامًا، مؤهلًا للمشاركة مع الفريق الأول لبرشلونة في البطولة القارية، في خطوة جديدة تؤكد ثقة الجهاز الفني بقيادة هانز فليك في قدرات المهاجم المصري الشاب.

ويأتي انضمام حمزة إلى قائمة دوري الأبطال بعد تألقه اللافت خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث سجل 4 أهداف في المباريات التحضيرية، ليصبح هداف برشلونة في فترة preseason، قبل أن يحصل على فرصته مع الفريق الأول.

وكان عبدالكريم قد سجل ظهوره الرسمي الأول مع برشلونة يوم 31 أغسطس الماضي أمام رايو فايكانو، بعدما شارك كبديل في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليصبح أول لاعب مصري يشارك بقميص الفريق الأول لبرشلونة.

وانضم حمزة عبدالكريم إلى برشلونة في يناير 2026 قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر النادي الإسباني تفعيل بند الشراء وضمه نهائيًا بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2029.

وقدم المهاجم المصري مستويات مميزة مع فريق الشباب خلال الفترة التي قضاها بالنادي، حيث سجل 6 أهداف خلال 9 مباريات في الدوري، من بينها ثلاثية «هاتريك»، وهو ما ساهم في إقناع برشلونة باستمراره ضمن مشروع الفريق.

ويستعد برشلونة لبدء مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة فينورد يوم 9 سبتمبر، في مستهل مشوار الفريق بالبطولة، وسط ترقب لظهور حمزة عبدالكريم مع العملاق الكتالوني في المسابقة الأوروبية.