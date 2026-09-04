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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبدالغني: فوز الأهلي على سموحة غير مقبول.. ولسه بدري على عموتة ومنصف

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

انتقد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأداء الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المارد الأحمر لم يظهر بالمستوى الذي يسعد جماهيره، رغم تحقيقه الفوز في عدد من المباريات وحصد النقاط.

وأشار عبدالغني إلى أن تحقيق الانتصارات يظل أمرًا مهمًا في بطولة الدوري، خاصة أنها مسابقة طويلة وتحتاج إلى جمع النقاط والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، لكنه شدد على ضرورة تطور الأداء الفني والبدني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي عبدالغني، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: «الأهلي لم يظهر بالأداء الذي يسعد جماهيره، ولكن الفريق حقق الفوز في اللقاءات الماضية، وفي الدوري ده الشيء الأهم، خاصة في بطولة الدوري صاحبة النفس الطويل».

وأضاف: «أداء الأهلي لم يصل لأعلى القدرات الفنية والبدنية، والأهلي حقق الفوز على سموحة في الثواني الأخيرة، وده غير مقبول».

وتحدث عبدالغني عن اختيارات الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، مشيرًا إلى أن المدرب لديه قناعات بعدد من اللاعبين ويمنحهم الفرصة بشكل مستمر، في الوقت الذي يحتفظ فيه بلاعب أجنبي على مقاعد البدلاء.

وقال: «الحسين عموتة مصر على إشراك عدد من اللاعبين وصابر عليهم، في المقابل محتفظ على الدكة بلاعب أجنبي محترف، منصف بقرار، على حساب إشراك لاعب محلي».

وأوضح نجم الأهلي السابق أن منصف بقرار لم يقدم حتى الآن المستوى المنتظر منه، ولم يظهر بالشكل الذي يجعله الصفقة التي يحتاج إليها الفريق.

وأضاف: «حتى الآن منصف لم يقدم الأداء المنتظر، وإنه الصفقة التي كان ينقصها الأهلي».


وأكد مجدي عبدالغني أن الوقت الحالي لا يسمح بإصدار حكم نهائي على تجربة الحسين عموتة مع الأهلي، خاصة أن المدير الفني لا يزال في بداية مشواره مع الفريق.


وأشار عبدالغني إلى أن حالة الجماهير تعكس التباين بين النتائج والأداء، موضحًا أن مشجعي الأهلي يشعرون بالرضا عن الانتصارات وحصد النقاط، لكنهم في الوقت نفسه غير راضين عن المستوى الذي يظهر به الفريق داخل الملعب.

وأضاف: «الجمهور مش مبسوط بالأداء، ولكن مبسوط بالانتصار وحصد نقاط الثلاثة».


وشدد عبدالغني على أن الأهلي بحاجة إلى تطوير مستواه الفني والبدني، وعدم الاكتفاء بتحقيق الانتصارات فقط، خاصة أن الفريق ينافس في بطولة الدوري التي تحتاج إلى الاستمرارية وحصد النقاط على مدار الموسم.

وأكد أن الفوز يظل الهدف الأساسي في مباريات الدوري، لكن استمرار الأداء بهذا الشكل قد يمثل مشكلة أمام الفرق الأقوى، وهو ما يجعل الجهاز الفني مطالبًا بالعمل على رفع المستوى خلال الفترة المقبلة.

واختتم مجدي عبدالغني حديثه بالتأكيد على أن جماهير الأهلي تنتظر رؤية فريق أكثر قوة وتماسكًا من الناحيتين الفنية والبدنية، مع استمرار النتائج الإيجابية والمنافسة بقوة على لقب الدوري.

الأهلي ومنتخب مصر الحسين عموتة مجدي عبدالغني بطولة الدوري منصف

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